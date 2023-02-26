25 февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей предстоящей поездке в Пекин, где он желает обсудить мирный план Китая для урегулирования военного конфликта на территории Украины. Дополнительно он призвал увеличить китайское давление на Россию.
реклама
По его словам, поездка намечается до начала марта, но Китай обязан помочь западным странам с давлением на Россию, чтобы она не вздумала применить химическое или ядерное оружие. Он не уточнил будет ли у него личная встреча с председателем Китая - Си Цзиньпинем, но видит возможность страны поучаствовать в организации переговорного процесса касаемо Украины.
Эмманюэль Макрон считает, что всё ведущее к миру - это хорошо, но этот мир возможен только в случае выведения Россией своих войск с украинских территорий.
Так называемый «мирный план» Китая был обнародован 24 февраля 2023 года и представляет собой двенадцать пунктов, в которые входит уважение суверенитета стран-участников ООН, соблюдение установленных странами территориальных границ, невмешательство в дела стран вне зависимости от их положения во внешней политике и отказ от применения ядерного оружия.