Он призвал Китай увеличить давление на Россию.

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25 февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей предстоящей поездке в Пекин, где он желает обсудить мирный план Китая для урегулирования военного конфликта на территории Украины. Дополнительно он призвал увеличить китайское давление на Россию.

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По его словам, поездка намечается до начала марта, но Китай обязан помочь западным странам с давлением на Россию, чтобы она не вздумала применить химическое или ядерное оружие. Он не уточнил будет ли у него личная встреча с председателем Китая - Си Цзиньпинем, но видит возможность страны поучаствовать в организации переговорного процесса касаемо Украины.

Эмманюэль Макрон считает, что всё ведущее к миру - это хорошо, но этот мир возможен только в случае выведения Россией своих войск с украинских территорий.

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Так называемый «мирный план» Китая был обнародован 24 февраля 2023 года и представляет собой двенадцать пунктов, в которые входит уважение суверенитета стран-участников ООН, соблюдение установленных странами территориальных границ, невмешательство в дела стран вне зависимости от их положения во внешней политике и отказ от применения ядерного оружия.