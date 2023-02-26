Буквально вчера Европейский союз согласовал десятый пакет санкций по отношению к России, который затронул 34 юридических и 87 физических лиц, четыре из них граждане Ирана. Сегодня же Бюро промышленности и безопасности в составе Министерства торговой промышленности Соединённых Штатов Америки ввели свои ограничения.
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Американское ведомство запретило экспорт в Россию и Беларусь 276 видов техники, в том числе бытовой, цена которой превышает установленную. Так, например, теперь нельзя поставлять смартфоны стоимостью выше 300$, холодильники и кондиционеры дороже 750$. Некоторые товары и вовсе нельзя поставлять вне зависимости от их дороговизны.
Однако есть момент: экспортёр может получить специальную лицензию, позволяющую обходить ограничения. Правда, предоставляется она в исключительных случаях. Заявления на получение таких разрешений будут выдаваться в индивидуальном порядке, учитывая какую потенциальную выгоду может получить Россия и Беларусь с этого.
В марте 2022 года Соединённые Штаты Америки ограничили экспорт в Россию предметов роскоши.