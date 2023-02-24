Украинский президент хотя и не видит в плане мирного урегулирования украинского конфликта, но что-то положительное для себя отметил.

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Обнародованная Китаем мирная инициатива содержит в себе демонстрацию отношения Китая к военным конфликта в мире и суверенитету стран. Так Китай признаёт, что каждая страна-член ООН независима и не должна подвергаться вмешательству во внутреннюю политику со стороны более крупных стран, а все военные конфликты решаются мирным путём, без применения ядерного оружия.

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Во время прошедшей 24 февраля пресс-конференции Президент Украины прокомментировал обнародованную инициативу, которую хоть и не может назвать полноценным мирным планом, декларацией или резолюцией, но видит в ней ясно изложенные мысли касаемо украинского конфликта. Украинского президента радует и тот факт, что Китай начал говорить про Украину, тем более обозначив важность территориальной целостности стран мира.

Подытожил Зеленский тем, что хотя не со всем из изложенного Китаем он согласен, но большая часть пунктов соответствует мировым интересам, что в перспективе даёт возможность работать с восточным гегемоном.

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Джейк Салливан в должности советника американского президента по нацбезопасности ранее отметил, что если Россия будет соблюдать китайский «мирный план» из двенадцати пунктов, в особенности первый пункт про уважение суверенитета и территориальной целостности других стран, то военный конфликт на территории Украины закончится.