Издание CNN сообщает, что 24 февраля Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи украинской стороне, сумма которого достигнет двух миллиардов долларов.
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Пакет военной помощи может состоять из:
- M142 HIMARS и боеприпасов к РСЗО;
- Артснаряды калибра 155 мм;
- Новые типы БПЛА;
- Оборудования для противодействия БПЛА;
- Снаряжение для разминирования территорий;
- Аппаратура связи;
Часть средств будут потрачены на техническое обслуживание повреждённой техники и проведения подготовки украинских военнослужащих в соответствии с определёнными программами.
Примечательно, что по информации издания, военная помощь будет отправлена не со складов американской армии, а заказана у военно-промышленных компаний, что отодвинет фактическое время поставки вооружения Украине. Издание считает, что это даёт сигнал понимания штатов о долгосрочности помощи Украине.
Анонсирование пакета военной помощи Украине состоялось ещё некоторое время назад во время служебного визита американского президента в Киев.