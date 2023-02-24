Поставки займут больше времени, чем обычно.

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Издание CNN сообщает, что 24 февраля Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи украинской стороне, сумма которого достигнет двух миллиардов долларов.

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Пакет военной помощи может состоять из:

M142 HIMARS и боеприпасов к РСЗО;

Артснаряды калибра 155 мм;

Новые типы БПЛА;

Оборудования для противодействия БПЛА;

Снаряжение для разминирования территорий;

Аппаратура связи;

Часть средств будут потрачены на техническое обслуживание повреждённой техники и проведения подготовки украинских военнослужащих в соответствии с определёнными программами.

Примечательно, что по информации издания, военная помощь будет отправлена не со складов американской армии, а заказана у военно-промышленных компаний, что отодвинет фактическое время поставки вооружения Украине. Издание считает, что это даёт сигнал понимания штатов о долгосрочности помощи Украине.

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Анонсирование пакета военной помощи Украине состоялось ещё некоторое время назад во время служебного визита американского президента в Киев.