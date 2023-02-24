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CNN: Байден 24 февраля объявит пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд$
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Издание CNN сообщает, что 24 февраля Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи украинской стороне, сумма которого достигнет двух миллиардов долларов.

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Пакет военной помощи может состоять из:

  • M142 HIMARS и боеприпасов к РСЗО;
  • Артснаряды калибра 155 мм;
  • Новые типы БПЛА;
  • Оборудования для противодействия БПЛА;
  • Снаряжение для разминирования территорий;
  • Аппаратура связи;

Часть средств будут потрачены на техническое обслуживание повреждённой техники и проведения подготовки украинских военнослужащих в соответствии с определёнными программами.

Примечательно, что по информации издания, военная помощь будет отправлена не со складов американской армии, а заказана у военно-промышленных компаний, что отодвинет фактическое время поставки вооружения Украине. Издание считает, что это даёт сигнал понимания штатов о долгосрочности помощи Украине.

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Анонсирование пакета военной помощи Украине состоялось ещё некоторое время назад во время служебного визита американского президента в Киев.

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#россия #сша #украина #байден #лендлиз
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