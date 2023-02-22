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ЧВК «Вагнер» прокомментировали свои потери
Спикер частной военной компании указывает на их рост.
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Представитель ЧВК «Вагнер» Роман Сергеев, находясь на частном кладбище в распоряжении частной военной компании, ответил на вопрос насчёт потерь организации и прокомментировал ситуацию с похоронами.


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По словам Романа Сергеева, иностранные средства массовой информации начали освещать рост кладбища в селе Горячий Ключ, где находится база ЧВК «Вагнер», но забывают упоминать одну важную вещь: летом этого кладбища и вовсе не было. Настал момент, когда это место стало востребованным из-за увеличенного количества потерь - говорит представитель организации. Он отметил, что это не конкретный случай «вагнеровцев», а общая ситуация в Министерстве обороны, других ведомствах, принимающих участие в боевых действиях.

Спикер ЧВК «Вагнер» уточнил, что кладбище в Горячем Ключе это далеко не единственное место, где покоятся бойцы организации. Конкретно на этом кладбище лежат сироты, люди из неблагополучных семей или те, кто по своей воле захотел лежать недалеко от боевых товарищей и перезахоронение которых невозможно без решения суда.

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Роман Сергеев напомнил, что при поступлении на службу в ЧВК «Вагнер» подписывается документ, где указываются контакты, с которыми должны связаться представители организации в случае гибели подписанта. Организация старается проводить погибшего с почестями, хотя иногда случаются проблемы с организацией почётного караула, выделением салютной команды.

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#россия #украина #вагнер #чвк #чвк «вагнер»
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Зачем эти высеры ципсошные тут? За продуктами в СССР я ни разу в очереди не стоял, Сейчас в ашанане очереди больше чем при СССР. Ну а про зубы без обезбола? Пидрила ты бандеровская - даже в школе...
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