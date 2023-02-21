Она превзошла недавно вышедший Hogwarts Legacy.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Ожидаемая игровым сообществом Atomic Heart от российской геймдев-студии Mundfish, рассказывающая про альтернативную реальность в Советском союзе, где роботы взяли господство над людьми, официально вышла 21 февраля 2023 года.

реклама

За короткий промежуток времени игре удалось взять верх в рейтинге самых продаваемых игр Steam, опередив даже бесплатные игры. Так, например, Counter-Strike: Global Offensive считается самой «продаваемой» игрой на игровой площадке из-за того, что она бесплатная и установить её может каждый, но количество желающих этого меньше, чем покупателей AAA тайтла Atomic Heart.

Atomic Heart удалось взять верх и над Hogwarts Legacy, которая была разработана более опытной и высокобюджетной студией. Пока нет официальной информации от разработчиков о продажах российской игры.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Однако они могут снизиться из-за желания Министерства цифровой трансформации Украины запретить продажи игры за пределами России, так как она разработана за счёт финансирования с банковских счетов, находящихся под санкциями, а деньги с её продаж могут быть потрачены на продолжение боевых действий с Украиной. Об этом заявил заместитель Министра цифровых технологий России Александр Борняков.