Ожидаемая игровым сообществом Atomic Heart от российской геймдев-студии Mundfish, рассказывающая про альтернативную реальность в Советском союзе, где роботы взяли господство над людьми, официально вышла 21 февраля 2023 года.
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За короткий промежуток времени игре удалось взять верх в рейтинге самых продаваемых игр Steam, опередив даже бесплатные игры. Так, например, Counter-Strike: Global Offensive считается самой «продаваемой» игрой на игровой площадке из-за того, что она бесплатная и установить её может каждый, но количество желающих этого меньше, чем покупателей AAA тайтла Atomic Heart.
Atomic Heart удалось взять верх и над Hogwarts Legacy, которая была разработана более опытной и высокобюджетной студией. Пока нет официальной информации от разработчиков о продажах российской игры.
Однако они могут снизиться из-за желания Министерства цифровой трансформации Украины запретить продажи игры за пределами России, так как она разработана за счёт финансирования с банковских счетов, находящихся под санкциями, а деньги с её продаж могут быть потрачены на продолжение боевых действий с Украиной. Об этом заявил заместитель Министра цифровых технологий России Александр Борняков.