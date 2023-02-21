Об этом сообщает ряд источников.

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Буквально вчера Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден посетил Украину, встретившись в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Помимо прогулки по городу у них состоялась беседа тет-а-тет и в составе делегаций.

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Издание Associated Press сообщает, что перед такой поездкой Белый дом связался с Москвой, предварительно согласовав президентский визит и потребовав гарантии безопасности от России. В свою очередь Дмитрий Медведев заявлял, что Россия действительно предоставила гарантии Соединённым Штатам Америки.

Такое же мнение было озвучено бывшим главой Службы Внешней Разведки Украины Николаем Маломужем во время интервью изданию УНИАН. По словам бывшего главы внешней разведки, такая практика является обыкновенной и факт предупреждения штатами о своём визите в страну, враждебную для её соседа, вполне нормальный как на этапе «холодного», так и «горячего» конфликта.

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Вчерашнее посещение Украины американским президентом стало первым за последние 15 лет. Оно было неожиданным и из-за заявлений представителей Белого дома, что Байден хоть и хочет появиться в Киеве, но из-за сложившейся ситуации это не представляется возможным.