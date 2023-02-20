В преддверии годовщины военного конфликта на территории Украины Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден должен был посетить Польшу, где у него намечалась встреча с польским президентом Анджеем Дудой. На тот момент Белый дом отрицал возможность встречи с Зеленским в Варшаве, а уж тем более поездку в Киев.
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Несмотря на это, неожиданно американский президент нагрянул с визитом в Киев, где его встретил украинский президент Владимир Зеленский. Ни один из последних президентов штатов не посещал Украину в течение 15 лет.
Ещё утром киевляне могли заметить перекрытые улицы города, а также кортежи политиков, что могло намекнуть на появление высокопоставленных лиц иностранной делегации. В 12:00 же стало известно, что Украину посетил сам Джо Байден, пребывание которого в стране длилось пять часов.
За это время Зеленский с Байденом прошлись по Киеву, застали одну из воздушных тревог, провели переговоры в формате тет-а-тет, позже ещё одни уже в расширенном формате с делегациями. Помимо этого американский президент объявил об очередном пакете военной помощи.