Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram канале о желании создать собственную организацию наравне с ЧВК «Вагнер». По мнению чеченского политика, такие военформирования эффективные и нужны России.
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Рамзан Кадыров похвалил наёмников из числа ЧВК «Вагнер», которые смогли достичь «внушительных результатов», чем в очередной раз подтвердили необходимость частных российских военных формирований. Он отметил, что «вагнеровцы» берут на себя самую тяжёлую часть работы и имеют доказательства своей надобности в боевых действиях.
Чеченский политик после окончания своей карьеры на государственной службе, которую он неоднократно хотел завершить, но передумывал, хочет основать свою ЧВК и надеется стать конкурентом Евгению Пригожину.
На текущий момент в военном конфликте на территории Украины действует три частных военных компаний - ЧВК «Вагнер», подконтрольная Генштабу ЧВК «Редут» и ЧВК «Патриот», предполагаемо созданная руководством Министерства обороны как альтернатива «вагнеровцам»