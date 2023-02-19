Она может достать до Соединённых Штатов Америки.

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Издание Reuters сообщает, что в субботу северокорейское правительство провело испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, которая может нести ядерные боеголовки и достать до территории Соединённых Штатов Америки. Такое учение получило название «с внезапным пуском»

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По всем канонам северокорейских учений, они были проведены у западного побережья Японии. Средства массовой информации КНДР описывают проведённые учения как показатель того, что ядерный потенциал их страны способен к смертельной контратаке на вражеские силы. Ракета летела 67 минут и за это время преодолела 989 километров при максимальной высоте полёта 5,77 тысяч километров, упав в Японском море.

В свою очередь Соединённые Штаты Америки проводят собственные учения по противостоянию ядерным возможностям КНДР как реакция на северокорейские действия.

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Интересно, что на проведённом 9 февраля уже 75 по счёту параде Корейской народной армии было продемонстрировано ракет больше, чем обычно. По всей видимости, страна желает как можно лучше указать на свою силу.