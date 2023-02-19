Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвал нарастить военные поставки Украине.

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Выступивший в воскресенье на Мюнхенской конференции Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал нарастить военные поставки Украине. Он обозначил такой парадокс, что Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов, когда всё должно быть наоборот.

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Боррель видит главную задачу Европейского союза - обеспечить безопасность в Европе, а продолжающийся военный конфликт на территории Украины угрожает не только одной стране, но и оказывает глобальный эффект на мир.

Европейский политик высказался и касаемо вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что Украина уже его участник, осталось лишь институционально оформить этот вопрос. Однако Боррель напомнил, что на текущий момент страна выполняет свою «домашнюю работу», то есть воплощение европейских реформ.

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В свою очередь Жозеп Боррель видит работу Европейской комиссии в ускоренном темпе и сообщает, что Европейский союз должен пересмотреть принцип своей работы, так как после вступления Украины в экономический союз, это желание можно появится и у ряда балканских стран.