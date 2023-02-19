Президент Украины Владимир Зеленский на фоне прошедшей Мюнхенской конференции заявил, что следующая неделя может принести «весомые новости» для «ускорение победы над РФ» и это показатель успешной дипломатической работы. Таким образом украинский президент намекает на новости по военной поддержке его страны, а именно предоставлении союзниками дальнобойного оружия и остального вооружения.
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В своём заявление он поблагодарил участников Мюнхенской конференции за поддержку и поступившие «сигналы», которые подтверждают, что участники саммита настроены помочь Украине в боевых действиях с Россией. Украинский президент отметил, что давление мира по отношению к России должно быть усилено для её достаточной изоляции.
Владимир Зеленский подытожил своё обращение угрозами привлечения военно-политического руководства России к юридической ответственности, в чём должно помочь международное сообщество.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает же, что нельзя сравнивать риски эскалации военного конфликта с шансами России на победу, поэтому поддержку нужно усиливать, чтобы поддерживать так называемую глобальную безопасность.