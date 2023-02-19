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Байден обратится к Путину и россиянам уже 21 февраля
Произойдёт это во время его визита в Польшу.
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Джо Байден намеревается посетить Польшу накануне годовщины с начала боевых действий на территории Украины. Там же он обратится к российскому президенту и народу России.

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Представитель Белого дома Соединённых Штатов Америки Джон Кирби сообщает, что американский президент уже 21 февраля выступит со своей речью и произойдёт это в Варшаве во время его визита в Польшу. В своём обращении Байден даст «сигнал» Путину, сделает обращение к россиянам и упомянет о продолжении военной поддержки Украины для защиты демократических ценностей страны.

Ранее Кирби отметил, что в планах Джо Байдена по посещению Польши не входят переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, хотя в сети были определённые подозрения о их возможной встрече. Последняя встреча президентов произошла 21 декабря прошлого года в Соединённых Штатах Америки.

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Повестка визита Байдена в Польшу остаётся прежней: разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой, встреча с представителями бухарестской девятки(страны, являющиеся восточным флангом североатлантического альянса) и само обращение к россиянам.

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#россия #сша #украина #польша #путин #байден
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