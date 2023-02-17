На данный момент там уже 5 000 бойцов, что всего на 1 000 меньше, чем американских солдат.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

ЧВК «Вагнер» активно принимает участие в военном конфликте на территории Украины и значительно нарастила количество бойцов за счёт вербовки заключённых, которая, кстати, приостановлена. Издание The Wall Street Journal сообщает, что частная военная компания постепенно перебрасывает часть своих бойцов на африканский континент.

реклама

Источники издания видят, что российские наёмники расширяют союзные альянсы в Африке. Так, например, инструктора ЧВК «Вагнер» сотрудничают с правительством Центральноафриканской Республики, помогая им контролировать районы добычи природных ресурсов, а также планируют расширить влияние в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре, укрепить отношения с установленной государственным переворотом властью Мали.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Считается, что таким образом ЧВК «Вагнер» поможет России заполучить контроль над частью африканских природных ресурсов, которые уже можно экспортировать через Судан и Камерун, тем более страна продолжает зарабатывать себе репутацию. Количество бойцов ЧВК «Вагнер» на африканском континенте уже достигает 5 000, что всего лишь на 1 000 меньше нежели американских военнослужащих.