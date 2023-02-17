ЧВК «Вагнер» активно принимает участие в военном конфликте на территории Украины и значительно нарастила количество бойцов за счёт вербовки заключённых, которая, кстати, приостановлена. Издание The Wall Street Journal сообщает, что частная военная компания постепенно перебрасывает часть своих бойцов на африканский континент.
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Источники издания видят, что российские наёмники расширяют союзные альянсы в Африке. Так, например, инструктора ЧВК «Вагнер» сотрудничают с правительством Центральноафриканской Республики, помогая им контролировать районы добычи природных ресурсов, а также планируют расширить влияние в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре, укрепить отношения с установленной государственным переворотом властью Мали.
Считается, что таким образом ЧВК «Вагнер» поможет России заполучить контроль над частью африканских природных ресурсов, которые уже можно экспортировать через Судан и Камерун, тем более страна продолжает зарабатывать себе репутацию. Количество бойцов ЧВК «Вагнер» на африканском континенте уже достигает 5 000, что всего лишь на 1 000 меньше нежели американских военнослужащих.