Несколько дней назад Соединённые Штаты Америки начали подозревать, что обнаруженные на территории штатов аэростаты на самом деле могли сбиться с маршрута и не связаны с разведывательной деятельностью Китая.
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Сегодня Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил, что ничего не указывает на применение шаров с целью разведки. Они были запущены частными компаниями или научно-исследовательскими институтами для изучения погоды или проведения других исследований. Американский президент поручил разработать правила запуска таких «неопознанных летающих объектов», которые также могут быть сбиты, если вдруг от них поступит угроза.
Буквально неделю назад истребителем F-22 был сбит "китайский" аэростат над Аляской, для этого применялась ракета AIM-9 Sidewinder, цена которой составляет 400 тысяч долларов за единицу. Вполне вероятно, что шар принадлежал кружку Иллинойскому авиамоделирования, так как запущенный ими объект пропал на той же высоте. Если это действительно так, то Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки потратили боевую ракету на сбитие шара себестоимостью 12 долларов.