Введение санкций для Соединённых Штатов Америки обыкновенная реакция на какие-то потенциально вредные для них действия, Китай решил последовать примеру западного гегемона, введя санкции против представителей американского военно-промышленного комплекса.
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Китай внёс две крупные американские военно-промышленные корпорации Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense в список «неблагонадёжных компаний», тем самым дав возможность предпринять по отношению к ним соответствующие меры. Причина такого решения - наращивание со стороны компаний военных поставок Тайваню, который Китай считает своей территорией.
По мнению Китая, их санкции смогут оказать существенное влияние на американские компании, так как они ограничивают взаимодействие с Китаем в плане импорта-экспорта вооружения. Впрочем, вряд ли из-за этого компании откажутся от сотрудничества с Тайванем, а наоборот продолжат его активно вести, ведь терять по сути нечего.
Помимо этого компания выставлен штраф в двойном размере от суммы, на которую было продано вооружение Тайваню с сентября 2020 года.