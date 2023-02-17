Из-за поставок вооружения на Тайвань эти компании будут оштрафованы

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Введение санкций для Соединённых Штатов Америки обыкновенная реакция на какие-то потенциально вредные для них действия, Китай решил последовать примеру западного гегемона, введя санкции против представителей американского военно-промышленного комплекса.

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Китай внёс две крупные американские военно-промышленные корпорации Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense в список «неблагонадёжных компаний», тем самым дав возможность предпринять по отношению к ним соответствующие меры. Причина такого решения - наращивание со стороны компаний военных поставок Тайваню, который Китай считает своей территорией.

По мнению Китая, их санкции смогут оказать существенное влияние на американские компании, так как они ограничивают взаимодействие с Китаем в плане импорта-экспорта вооружения. Впрочем, вряд ли из-за этого компании откажутся от сотрудничества с Тайванем, а наоборот продолжат его активно вести, ведь терять по сути нечего.

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Помимо этого компания выставлен штраф в двойном размере от суммы, на которую было продано вооружение Тайваню с сентября 2020 года.

