Они были вооружены винтовками, луками и стрелами.

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Пока международная напряжённость в мире нарастает из-за внешней политики крупных стран, повстанцы из Индонезии решили пойти «во все тяжкие» и потребовать независимость провинции Папуа от индонезийских властей. Правда, из аргументов у них были луки, стрелы и несколько винтовок.

Для того, чтобы выдвинуть свой ультиматум правительству Индонезии, папуасы-повстанцы из Национальной освободительной армии Западного Папуа захватили гражданский самолёт, отпустили пассажиров и взяли в заложники 37-летнего пилота-новозеландца. Как заявляют борцы за папуасскую независимость, использовать пилота они будут в качестве «рычага» на переговорах.

Папуасы желают добиться независимости индонезийской провинции Папуа от Индонезии. Дело в том, что в 1961 году колония Папуа получила независимость от Нидерландов, но через два года туда вторглась Индонезия, которая включила территорию в свой состав как провинцию.

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В 2014 году было основано Объединённое освободительное движение Западного Папуа, целью которого является получение независимости провинции Папуа от Индонезии. Организация даже имеет собственный сайт. С 2018 году начали нарастать конфликты между папуасами и индонезийцами.