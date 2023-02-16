Преподаватели оценили лишь пунктуацию и орфографию.

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Ранее была новость, где сообщалось, что искусственный интеллект ChatGPT смог сдать тест United States Medical Licensing Examination, являющийся одним из самых сложных медицинских экзаменов, позволяющим работать медицинским сотрудников в Соединённых Штатах Америки, Израиле, Катаре и Новой Зеландии. Тогда у ChatGPT набрался результат 88.9% при проходном 60%.

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В этот раз нейросеть решили использовать для прохождения Единого Государственного Экзамена по русской литературе. Преподавателям была предоставлена работа нейросети, тема которой сочинение о творчестве поэтессы Анны Ахматовой.

К сожалению, ChatGPT не удалось пройти экзамен для одиннадцатиклассников. Преподаватели назвали работу очень поверхностной, с большим количеством воды и выдуманными фактами о поэтессе. Из положительного лишь то, что искусственный интеллект отлично справился с пунктуацией и орфографией, что отметили преподаватели.

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По мнению Анатолия Вассермана, депутата Госдумы, публициста и участника интеллектуальных игр, работа выполнена «ограниченной личностью», с чем сложно спорить, учитывая, что написана она нейросетью.