Её результат - 88.9% при проходном 60%

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Искусственный интеллект ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, сдал медицинский экзамен в Соединённых Штатах Америки под наименованием United States Medical Licensing Examination(USMLE). Программе искусственного интеллекта удалось заполучить результат в 88.9% при условии, что 100% - это 350 медицинских задач. Проходной балл теста составлял 60%, но не каждый специалист мог его пройти.

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Считается, что USMLE является одним из самых сложных международных медицинских экзаменов. Сдав его, специалист получает право работать врачом в Соединённых Штатах Америки, Израиле, Катаре и Новой Зеландии. Проверкой результатов экзамена занимается два доктора, а в случае расхождения результатов, к ним добавляется ещё один эксперт.

По итогам проверки экзамена было установлено, что ChatGPT сделал «по крайней мере одно важное открытие», являющееся «новым, неочевидным и клинически достоверным»

Компания AnsibleHealth считает, что опираясь на результаты нейросети, ChatGPT в будущем мог стать полезным инструментом в обучении специалистов медицины. У искусственного есть «частичная способность преподавания»

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Для сравнения, искусственный интеллект PubMedGPT, специализация которая затрагивает конкретно медицину, смог пройти тест всего-лишь на 50.8%, что даже не проходной балл USMLE.