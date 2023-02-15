С начала 2023 года Украина смогла немного продвинуться в предоставлении от Соединённых Штатов Америки дальнобойных ракет, например получив обещание о поставках ракет GLSDB с максимальной дальностью 150 километров, которые будут поставлены по их изготовлению. При этом Украина в который раз желает получить дальнобойные ракеты ATACMS, во-первых имеющих дальность попадания 300 километров, а во-вторых выпускаемых из РСЗО M142 HIMARS, активно эксплуатируемого Вооружёнными Силами Украины.
реклама
Издание Politico, ссылаясь на свои источники в Администрации президента Соединённых Штатов Америки, сообщает об очередном отказе в предоставлении ATACMS Украине. Одна из причин - ограниченный запас снарядов у Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, из-за чего поставки могут подвергнуть угрозе боеспособность самих штатов. В Администрации президента опасаются и того, что Украина начнёт применять дальнобойные ракеты не только в рамках боевых действий, но и по российским территориям.
Не исключается, что Украина может попросту получить разрешение от Соединённых Штатов Америки на приобретение ATACMS. В таком случае стране останется лишь найти поставщика ракет из стран-эксплуатантов(Польша, Румыния, Южная Корея, Греция, Турция, Катар и Бахрейн), закупка которых будет осуществляться за счёт самих штатов.