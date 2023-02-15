Их озвучил Министр обороны Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию ARD назвал условия для переговоров с Украиной по предоставлению им истребителей F-16. Немецкий политик считает это возможным только при условии, что небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трёх-четырёх месяцев. Тогда можно обсуждать следующие шаги.

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На текущий момент Писториус отрицает переговоры по поводу истребителей, до этого немецкий канцлер Олаф Шольц говорил об этом же. Несмотря на такие заявления, Министр обороны Польши Мариуш Блащак, который также присутствовал на девятом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», сообщает, что всё-таки одной из тем их встречи были как раз таки истребители F-16.

Ранее Премьер-министр Нидерланд называл тему поставок Украине западных истребителей непубличной, отказавшись предоставлять какие-то конкретные подробности.

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На сегодняшний день только Польша откровенно поддерживает поставки западных истребителей, но без содействия со стороны североатлантического альянса НАТО, самостоятельно их начать не может. Тем более у страны в распоряжении их только 48 единиц.