Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о произошедшем покушении на генерал-майора Апты Алаудинова, являющегося командиром специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в составе Росгвардии, по совместительству одного из друзей детства самого главы чеченского субъекта. Он был отравлен с помощью конверта, где содержалось ядовитое вещество.
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Как сообщает Рамзан Кадыров, чеченский генерал был отравлен ещё несколько дней назад, но сейчас его здоровью ничего не угрожает. Помимо самого Апты Алаудинова отравлены были и его личные помощники, которые поняли это по едкому запаху из полученного конверта.
Отравленные поступили в медицинский санитарный батальон, где оказался специалист-токсиколог, сумевший оперативно оказать медицинскую помощь. Сейчас пострадавшие находятся в московской клинике и их состояние становится лучше. Для выявления отравляющего вещества был осуществлён забор биологического материала.
Уже идёт расследование происшествия с целью выявления тех, кто причастен к отравлению чеченских военнослужащих.