Министр обороны Алексей Резников отреагировал на риски возможной высадки десанта в Одессу и в общем опасности южным регионов страны. По словам украинского министра, для того, чтобы это стало возможно, России нужно господство в Чёрном море, которого она лишена.
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Алексей Резников сообщает о лишении России господства в Чёрном море, ссылаясь на затопление весной 2022 года флагманского крейсера «Москва» и другие события, предшествующие этому. Помимо этого для высадки того же десанта необходимо иметь возможность подойти флотом к берегу, чему мешают противокорабельные ракеты Harpoon, дальность попадания которых варьируется от 90 до 280 километров в зависимости от модификации и носителя.
Впрочем, ещё в начале военного конфликта были проблемы с высадкой десанта в Одессу, которая так и не случилась несмотря на усердные попытки. Что касается ситуации на левом берегу юга, Министр обороны подтверждает сложность ситуация, учитывая возможность российской стороны пополнять запасы, перемещать людской ресурс.