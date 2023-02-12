Истребители могут поставить, если это не перейдёт красную линию и не приведёт к прямой конфронтации НАТО с Россией.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Премьер-министр Нидерланд Марк Рютте заявил, что переговоры насчёт поставок Украине американских истребителей ведутся, но «за закрытыми дверьми». По мнению политика, это не то, что должно освещаться публично, поэтому он не собирается давать подробные комментарии и озвучивать шансы на поставку истребителей.

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На совместной пресс-конференции в Гааге Марк Рютте вместе с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном объявили, что для Украины нет ничего запрещённого в принципе. Тогда же нидерландский политик сказал, что их страна не отказывается от поставок истребителей, но этот вопрос требует дополнительной проработки.

Сейчас же Рютте подтверждает, что Нидерланды не ставят себе ограничений насчёт поставок Украине западного вооружения и даже первыми предложили свои американские истребители F-16, но при условии, что не будет нарушена красная линия, которая приведёт к прямой конфронтации североатлантического альянса НАТО с Россией.

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Ранее Президент Польши Анджей Дуда назвал проблематику поставок F-16, выражаемую сложностью их обслуживания и необходимостью большого количества истребителей. Помимо этого решение о поставках такого типа вооружения должно быть коллективным.