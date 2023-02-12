Пока военный конфликт на территории Украины продолжается, Китай старается балансировать на международной арене и даже в своих диалогах с Россией не даёт каких-либо обещаний о военной помощи. Страна не осуждает происходящие действия, но и активно поддерживать их тоже пока не собирается.
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Представляющий Белый дом Джон Кирби в должности Координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Соединённых Штатов Америки высказал своё мнение касаемо ситуации. Он заявил, что Россия не имеет как таковых союзников, а страна «стала изгоем больше, чем после событий 2014 года»
Джон Кирби считает, что проблемы России с поставками микроэлектроники для производства ракет решаются за счёт союзных отношений с Ираном путём закупки иранских беспилотников, а союзник в виде Северной Кореи предоставляет боеприпасы.
Однако всё это мелочь по сравнению с Китаем, который старается удерживать нейтралитет на фоне ситуации в мире. Чиновник из Белого дома призвал страну определиться с тем, на какой она стороне, а также наконец высказать свою открытую позицию насчёт военного конфликта на территории Украины.
В конце 2022 года Владимир Путин проводил беседу по видео-связи с Си Цзиньпином, главой Китайской Народной Республики, пригласив его посетить Москву весной следующего года.