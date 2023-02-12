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Белый дом призвал Китай определиться с позицией касаемо Украины и стороной конфликта
Пока страна держит нейтральную позицию на международной арене.
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Пока военный конфликт на территории Украины продолжается, Китай старается балансировать на международной арене и даже в своих диалогах с Россией не даёт каких-либо обещаний о военной помощи. Страна не осуждает происходящие действия, но и активно поддерживать их тоже пока не собирается.

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Представляющий Белый дом Джон Кирби в должности Координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Соединённых Штатов Америки высказал своё мнение касаемо ситуации. Он заявил, что Россия не имеет как таковых союзников, а страна «стала изгоем больше, чем после событий 2014 года»

Джон Кирби считает, что проблемы России с поставками микроэлектроники для производства ракет решаются за счёт союзных отношений с Ираном путём закупки иранских беспилотников, а союзник в виде Северной Кореи предоставляет боеприпасы.

Однако всё это мелочь по сравнению с Китаем, который старается удерживать нейтралитет на фоне ситуации в мире. Чиновник из Белого дома призвал страну определиться с тем, на какой она стороне, а также наконец высказать свою открытую позицию насчёт военного конфликта на территории Украины.

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В конце 2022 года Владимир Путин проводил беседу по видео-связи с Си Цзиньпином, главой Китайской Народной Республики, пригласив его посетить Москву весной следующего года.

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#китай #сша #россия #украина
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Вы укры оккупанты и интервенты это наша земля Российская ваша Галиция
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Эдгар Кот
20:59
Мощ растет на 5-10%? То есть 4090 от 3090 отрыв в 60%+ взяла тогда как прости?)
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Эдгар Кот
20:59
Я тебе два скрина пришлю один с длсс другой без без подписи - отличишь их?
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
dimkahon
20:58
Главное, чтоб тебе полегчало. Как же тебя бомбит от владельцев 4090)))
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
dimkahon
20:57
Я уж думал, тебя с твоей мантрой "нивачтоиградь" сегодня не будет.Ты нам скажешь уже, как ты нивачтонииграешь на 3070ti?
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
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