На фоне произошедшей катастрофы нашлись и те, кто решил нажиться на горе мародёрством.

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Произошедшее землетрясение в Турции унесло жизни свыше 25 тысяч человек, более сотни тысяч пострадали, а каждый пятый турецкий гражданин так или иначе был затронут катастрофой. Пока международные организации оказывают помощь стране, а турецкие спасательные службы спасают людей из-под завалов, нашлись те, кто решил нажиться на чужом горе.

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Волна мародёров в Турции усугубляет ситуацию. Их аморальные поступки начинаются от воровства уцелевших материальных ценностей, а заканчиваются грабежом пострадавших или даже погибших. Одну из таких групп мародёров поймала турецкая полиция.

Видео содержит элементы применения физической силы с целью демонстрация произошедших событий.

Турецкие правоохранительные органы решили не церемониться и применить по отношению к мародёрам действенный метод наказания, сначала нанося удары по преступникам резиновыми дубинками, после запрыскав им лицо перцовым баллоном.

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Хотя такой правоохранительный метод явно не про гуманизм, вполне вероятно, что после него мародёры задумаются над тем, чтобы снять с пострадавших от землетрясения драгоценные ценности или другим способом нажиться на человеческом горе в результате катастрофического события.