Произошедшее землетрясение в Турции унесло жизни свыше 25 тысяч человек, более сотни тысяч пострадали, а каждый пятый турецкий гражданин так или иначе был затронут катастрофой. Пока международные организации оказывают помощь стране, а турецкие спасательные службы спасают людей из-под завалов, нашлись те, кто решил нажиться на чужом горе.
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Волна мародёров в Турции усугубляет ситуацию. Их аморальные поступки начинаются от воровства уцелевших материальных ценностей, а заканчиваются грабежом пострадавших или даже погибших. Одну из таких групп мародёров поймала турецкая полиция.
Видео содержит элементы применения физической силы с целью демонстрация произошедших событий.
Турецкие правоохранительные органы решили не церемониться и применить по отношению к мародёрам действенный метод наказания, сначала нанося удары по преступникам резиновыми дубинками, после запрыскав им лицо перцовым баллоном.
Хотя такой правоохранительный метод явно не про гуманизм, вполне вероятно, что после него мародёры задумаются над тем, чтобы снять с пострадавших от землетрясения драгоценные ценности или другим способом нажиться на человеческом горе в результате катастрофического события.