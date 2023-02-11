Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что зиму использовали для восстановления военных ресурсов.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

Представитель Белого дома, занимающий должность координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, Джон Кирби, заявил, что полномасштабное наступление российской армии на украинские территории может начаться уже весной этого года.

реклама

По мнению Кирби, зимний период использовался для восстановления, пополнения и перевооружения военных ресурсов, чтобы после возобновить наступательные операции. При этом он отметил, что российская армия продолжает наступательные действия на Донбассе, выделив в особенности Бахмут.

Ранее уже высокопоставленные украинские чиновники, включая Президента Украины Владимира Зеленского, высказывали свои предположения о возможном наступлении уже весной. Они считают, что наступление будет совершено с помощью мобилизованных сил по четырём направлениям: Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская область.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Издание Foreign Policy сообщало, что Россия подготовила для своих наступательных операций 1 800 танков, 3 950 бронемашин, 2 700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолётов.