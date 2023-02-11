Представитель Белого дома, занимающий должность координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, Джон Кирби, заявил, что полномасштабное наступление российской армии на украинские территории может начаться уже весной этого года.
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По мнению Кирби, зимний период использовался для восстановления, пополнения и перевооружения военных ресурсов, чтобы после возобновить наступательные операции. При этом он отметил, что российская армия продолжает наступательные действия на Донбассе, выделив в особенности Бахмут.
Ранее уже высокопоставленные украинские чиновники, включая Президента Украины Владимира Зеленского, высказывали свои предположения о возможном наступлении уже весной. Они считают, что наступление будет совершено с помощью мобилизованных сил по четырём направлениям: Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская область.
Издание Foreign Policy сообщало, что Россия подготовила для своих наступательных операций 1 800 танков, 3 950 бронемашин, 2 700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолётов.