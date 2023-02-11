Российский блогер Некоглай после его депортации из России в Молдову на фоне скандального видеоролика, где он спародировал российского солдата в окопе, отбросившего выброшенную дроном гранату, заявил, что будет помогать Вооружённым Силам Украины, приобретая и высылая им беспилотные дроны.
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К сожалению для блогера, после первой отправленной партии дронов украинской армии, некоторые его видео были заблокированы в Украине, так как в них Крым был помечен как территория России. Блогер решил не отчаиваться, заявив о своём желании принять участие в молдавской политике.
Некоглай предложил свою кандидатуру на пост Премьер-министра Молдовы, аргументируя это тем, что его мнение совпадает с политикой Президента Молдовы Майи Санду. По его словам, он поддерживает стремление молдавского президента по вступлению в Европейский союз, так как сам жил в России и видел, что там решают всё «деньги и погоны»
Впрочем, вряд ли кто-то всерьёз воспримет попытки блогера через свои видео в Telegram канале попасть в молдавскую политику.