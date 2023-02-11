Разрушительное землетрясение в Турции уже унесло жизни более чем 23.7 тысяч турецких граждан, на текущий момент это число уже может быть больше, а 100 тысяч человек пострадали от катастрофы. Издание Reuters подсчитало количество жертв трагедии, разместив турецкое землетрясение на седьмом месте среди катастроф XXI века.
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Пока средства массовой информации прогнозируют общие убытки из-за землетрясения на сумму более четырёх миллиардов долларов, глава департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сообщает, что прошедшее стихийное бедствие сравнимо со взрывом 500 ядерных бомб.
Стоит отметить, что помимо Турции существенные жертвы потерпела и Сирия, где фиксируется около четырёх тысяч погибших. Помимо стихийных проблем, Сирия подвергается санкциям, что никак не сказывается положительно на ликвидации последствий землетрясения. Учитывая это, Соединённые Штаты Америки сняли санкции с финансовых транзакций, которые касаются гуманитарной помощи на фоне катастрофы.