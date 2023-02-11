Количество погибших из-за землетрясения превышает 23 тысячи человек, пострадавших более 100 тысяч.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разрушительное землетрясение в Турции уже унесло жизни более чем 23.7 тысяч турецких граждан, на текущий момент это число уже может быть больше, а 100 тысяч человек пострадали от катастрофы. Издание Reuters подсчитало количество жертв трагедии, разместив турецкое землетрясение на седьмом месте среди катастроф XXI века.

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Пока средства массовой информации прогнозируют общие убытки из-за землетрясения на сумму более четырёх миллиардов долларов, глава департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сообщает, что прошедшее стихийное бедствие сравнимо со взрывом 500 ядерных бомб.

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Стоит отметить, что помимо Турции существенные жертвы потерпела и Сирия, где фиксируется около четырёх тысяч погибших. Помимо стихийных проблем, Сирия подвергается санкциям, что никак не сказывается положительно на ликвидации последствий землетрясения. Учитывая это, Соединённые Штаты Америки сняли санкции с финансовых транзакций, которые касаются гуманитарной помощи на фоне катастрофы.