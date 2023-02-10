Ещё 90 стран стоят в очереди на покупку дронов.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Свою известность иранские дроны в странах СНГ получили только с момента их применения Россией во время военного конфликта на территории Украины, когда с помощью дешёвых «шахидов» российская сторона начала эффективно атаковать стратегическую инфраструктуру, пуская беспилотные летательные аппараты буквально стаями.

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Одно из самых посещаемых интернет-изданий Entekhab сообщает, что Китай намерен закупить 15 тысяч иранских дронов. Китай имеет положительную репутацию у Ирана, так как не первый раз закупает их военную технику. Примечательно, что на текущий момент 90 стран, включая Россию, ожидают поставки иранских дронов.

В течение которого времени Иран сможет удовлетворить запрос Китая - неизвестно, но понятно, что они продолжат сотрудничать с востоком, чтобы обеспечить себе защиту от влияния Соединённых Штатов Америки, с которыми находятся «в контрах»

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Ранее была информация о том, что Иран может разместить завод по производству своих дронов на территории России.