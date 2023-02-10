Командование Военно-Воздушных Сил Соединённых Штатов Америки провели испытания невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, на которую можно установить ядерные боеголовки. Как сообщает пресс-служба американской армии, испытания прошли успешно.
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Запуск ракеты произошёл 9 февраля в 23:01(тихоокеанский часовой пояс) на базе космических сил Вандерберг(Калифорния). Пуск ракеты является частью плана Соединённых Штатов Америки, цель которого показать возможности вооружения страны в плане ядерного сдерживания на международной арене. Ракета пролетела дистанцию в 6 759 километров, направившись к аттолу Кваджалейн на Маршалловых островах.
Как сообщает генерал Томас А. Бюссьер, командующий Глобальным ударным командованием, таким образом штаты демонстрируют эффективность и надёжность своего вооружения, профессиональность лётчиков, чтобы убедить союзников в своей возможностях обеспечить мир во всём мире.
До этого 31 января 2023 года Соединённые Штаты Америки испытывали гиперзвуковую ракету по программе HAWC, скорость боеприпаса которой достигает 6 200 - 12 500 километров/час.