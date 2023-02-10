Он назвал фильм-рекордсмен по кассовым сборам чудовищной диверсией из-за пропаганды нетрадиционных ценностей в нём.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

1 января 2023 года выходит фильм «Чебурашка», который является экранизацией одноимённого сказочного персонажа. Фильм смог сочетать в себе интересное как для взрослой, так и для детской аудитории, чем вызван его успех.

реклама

Известно, что «Чебурашка» смог поставить рекорд по кассовым сборам. Так фильму удалось чуть больше чем за месяц собрать 6 миллиардов рублей, при этом бюджет фильма составил всего 850 миллионов рублей - прибыль более чем в шесть раз превышает съёмочные расходы.

Однако депутат Государственной думы Дмитрий Певцов, в прошлом актёр и музыкант, объявил в парламенте, что на самом деле «Чебурашка» - чудовищная диверсия, предполагающая пропаганду нетрадиционных ценностей.

По мнению депутата, в фильме усматривается непрямая пропаганда традиционных ценностей. В пример он проводит отношения Чебурашки с приютившим сказочного зверька садовником, где он называет садовника мамой, что якобы даёт «маленький сигнальчик» детям, мол, пол мамы или отца не имеет значения.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Помимо этого российский депутат не видит в фильме положительных героев среди людей.