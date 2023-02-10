1 января 2023 года выходит фильм «Чебурашка», который является экранизацией одноимённого сказочного персонажа. Фильм смог сочетать в себе интересное как для взрослой, так и для детской аудитории, чем вызван его успех.
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Известно, что «Чебурашка» смог поставить рекорд по кассовым сборам. Так фильму удалось чуть больше чем за месяц собрать 6 миллиардов рублей, при этом бюджет фильма составил всего 850 миллионов рублей - прибыль более чем в шесть раз превышает съёмочные расходы.
Однако депутат Государственной думы Дмитрий Певцов, в прошлом актёр и музыкант, объявил в парламенте, что на самом деле «Чебурашка» - чудовищная диверсия, предполагающая пропаганду нетрадиционных ценностей.
По мнению депутата, в фильме усматривается непрямая пропаганда традиционных ценностей. В пример он проводит отношения Чебурашки с приютившим сказочного зверька садовником, где он называет садовника мамой, что якобы даёт «маленький сигнальчик» детям, мол, пол мамы или отца не имеет значения.
Помимо этого российский депутат не видит в фильме положительных героев среди людей.