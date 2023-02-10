Служба разведки и безопасности Молдовы подтвердила, что получила от Главного управления разведки Министерства Обороны Украины план России по дестабилизации молдавского режима с целью установления марионеточного правительства.
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Как сообщает ведомство, предоставленная информация украинскими партнёрам совместно с оперативной деятельностью молдавской разведки, выявила акты подрыва государственности Молдовы, дестабилизации и нарушения гражданского порядка. Они уточнили, что никакой информации больше предоставить не могут, так как есть риск поставить под угрозу оперативные задачи.
Под конец было отмечено, что на текущий момент Молдова продолжает поддерживать связь с европейскими лидерами, включая Президента Украины Владимира Зеленского, а все государственные структуры работают в обычном режиме, не допуская воплощения плана России.
О получении плана по дестабилизации политического режима Молдовы стало известно сегодня от Президента Украины Владимира Зеленского, сейчас молдавские спец. службы подтверждают существование такового.