Не так давно была запущена реклама, направленная на агитацию американских военнослужащих «сменить сторону» и встать на «путь добра», вступив в ЧВК «Вагнер»
реклама
Сейчас же глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщает в своём Telegram канале о наплыве желающих вступить в российскую частную военную компанию. По его словам, 10 миллионов граждан Соединённых Штатов Америки желают бороться с североатлантическим альянсом.
Евгений Пригожин добавил, что на данный момент их организация рассматривает порядка миллиона американских кандидатур для вступления в ЧВК «Вагнер», поэтому набор заключённых в частную военную компанию пока прекращается.
С иронией глава российской частной военной компании отметил, что если соответствующий запрос поступит из Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, ЧВК «Вагнер» готов вербовать бойцов и с американских тюрем тоже.
Ранее предложение вступить в ЧВК «Вагнер» получил скандально известный бывший Министр обороны ДНР Игорь Гиркин(Стрелков), для этого ему необходимо было приехать в Луганск. Однако после небольшой диалоговой перепалки в своих социальных сетях, Стрелков не захотел никуда ехать.