Недавно ЧВК пустили рекламу специально для американцев, агитирующую менять сторону.

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Не так давно была запущена реклама, направленная на агитацию американских военнослужащих «сменить сторону» и встать на «путь добра», вступив в ЧВК «Вагнер»

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Сейчас же глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщает в своём Telegram канале о наплыве желающих вступить в российскую частную военную компанию. По его словам, 10 миллионов граждан Соединённых Штатов Америки желают бороться с североатлантическим альянсом.

Евгений Пригожин добавил, что на данный момент их организация рассматривает порядка миллиона американских кандидатур для вступления в ЧВК «Вагнер», поэтому набор заключённых в частную военную компанию пока прекращается.

С иронией глава российской частной военной компании отметил, что если соответствующий запрос поступит из Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, ЧВК «Вагнер» готов вербовать бойцов и с американских тюрем тоже.

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Ранее предложение вступить в ЧВК «Вагнер» получил скандально известный бывший Министр обороны ДНР Игорь Гиркин(Стрелков), для этого ему необходимо было приехать в Луганск. Однако после небольшой диалоговой перепалки в своих социальных сетях, Стрелков не захотел никуда ехать.