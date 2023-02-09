С момента начала военного конфликта на территории Украины вскоре пройдёт один год, на фоне этого Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на пресс-конференции с Генеральным секретарём НАТО сделал заявление, что «номенклатура военных поставок Украине меняется»
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По словам американского чиновника, Вашингтон желает более скорого возвращения Украиной своих территорий. По всей видимости, в текущем году ожидается поставка Украине тяжёлого вооружения со стороны украинских союзников.
Ранее Президент Соединённых Штатов Америки ответил «нет» на вопрос про поставку Украине американских истребителей F-16, хотя допускается, что, учитывая персону Джо Байдена, он мог попросту не расслышать вопрос и ответить спешно.
При этом Украина получит в новом пакете военной помощи от Соединённых Штатов Америки дальнобойные ракеты GLSDB, которые могут стрелять на расстоянии до 150 километров и вполне могут использоваться для нанесения ударов по военным объектам Крыма, других сейчас недоступных Украине городов.