Скорее всего, вопрос ратификации их членства Турцией и Венгрией будет решён.

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В мае 2022 года Финляндия и Швеция совместно подали заявление на вступление в североатлантический альянс НАТО, тем самым сняв с себя мантию нейтральности касаемо вступления в военные блоки. Но это не исключает того, что для каждого кандидата в альянс есть определённая процедура вступления, один из её этапов - ратификация членства другими участниками альянса.

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Однако по политическим причинам Турция и Венгрия, являющиеся участниками НАТО, ратифицировать заявки стран на вступление в североатлантический альянс не желают. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столленбергом, где заявил, что вопрос членства финнов и шведов в североатлантическом альянсе нужно решать уже сейчас.

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Вполне вероятно, что вскоре Финляндия сможет стать полноправным членом НАТО, если альянсу удастся убедить Турцию ратифицировать её заявку. Вопрос членства Швеции может занять более длительное время, хотя изначально страны намеревались вступить в альянс вместе.