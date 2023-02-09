Но есть один нюанс. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

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Не так давно Дмитрий Рогозин анонсировал появление в зоне боевых действий беспилотных наземных роботов «Маркер», которые вооружены противотанковыми гранатомётами. Новинка российского военно-промышленного комплекса должна была стать в противовес отправленным Украине западным танками Leopard и Abrams.

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Однако, французское издание Le Figaro сообщает, что даже такая разработка не сможет в одиночку противостоять западным танкам, хотя сам факт развития Россией беспилотных средств ведения войны очевиден.

Разработанные военные роботы «Маркер» могут находиться как на гусеничном, так и на колёсном ходу, при этом оснащаются лёгкой бронёй и пулемётами для уничтожения живой силы противника. Интересно, что наземный робот может выставлять приоритеты: зафиксировав на фронте советский Т-64 и западный Leopard, первым под удар попадёт именно немецкий танк.

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На текущий момент ожидается появление в зоне боевых действий четырёх единиц «Маркер», которые, скорее всего, будут отправлены для эксперимента с целью их дальнейшей модернизации.