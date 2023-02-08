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США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Он находится на побережье Стамбула.
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Соединённые Штаты Америки разместили в Чёрном море эсминец USS Nitze, несущий сотни дальнобойных ракет Tomahawk, противокорабельные ракеты UGM-84 Harpoon и зенитную артиллерию. Он дислоцируется на побережье Стамбула возле пролива Босфор, находясь на расстоянии для теоретических ударов по крымскому полуострову, зоне боевых действий Донбасса или Краснодарскому краю.

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Военно-морские Силы Соединённых Штатов Америки отмечают, что визит USS Nitze в Чёрное море - возможность укрепления давних и важных связей штатов с Турцией, как участника NATO. На судне находится американский консул и генеральный консул, закреплённые за Турцией. Пресс-служба ВМС США уточнила, что совместными операциями с Турцией они усиливают мощь североатлантического альянса и повышают «оперативную совместимость»

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Интересно, что последний корабль Соединённых Штатов Америки покинул Чёрное море в декабре 2021 года, а пролив Босфор и Дарданеллы были перекрыты для прохода боевыми кораблями. USS Nitze стал первым американским кораблём, который вошёл в чёрное море с 24 февраля 2022 года. 

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#сша #россия #крым #tomahawk #uss nitze
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