Происходящие по всему миру землетрясения, эпицентром которых стала Турция(более 6 тысяч погибших, число продолжает увеличиваться), вызвало ряд подземных толчков на европейском, азиатском и американском материке. Только в Турции общее количество граждан, которых так или иначе затронуло землетрясение, достигло 13 миллионов человек.
реклама
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Александр Горшков заявил, что землетрясение может затронуть Крым в тех же масштабах, что и Турцию.
По его словам, крымский полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуре, что и Турция, поэтому повторение катастрофы возможно и в Крыму. Ранее сейсмолог Александр Гуляев предостерёг россиян, что им нечего бояться, однако самыми сейсмоопасными местами является Байкал и горные районы.
Первый подземный толчок с магнитудой 7,7 турецкого землетрясения был зафиксирован в 26 километрах от города Газиантеп. Турецкий президент назвал землетрясение самым катастрофическим с момента 1939 года, а геофизики сравнивают его с падением 130 атомных бомб.