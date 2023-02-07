Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram, что после очередного пакета военной помощи Украине со стороны Польши, поляки пойдут «клянчить» новое вооружение у «своих хозяев», имеется в виду Соединённые Штаты Америки.
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Рамзан Кадыров задался риторическим вопросом: «А что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну?», сам ответив на него: «Ведь после Украины на карте Польша!»
Глава Чечни напомнил, что он не раз заявлял про продолжение «борьбы с сатанизмом», которая должна пройти по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Он подтвердил, что лично у него такие намерения есть. Стоит отметить, что Польша является страной-участником НАТО, поэтому своими заявлениями глава автономного государства по сути угрожает североатлантическому альянсу и вряд ли дойдёт до каких-либо реальных действий с обеих сторон.
Ранее появилась информация, что личный борт Рамзана Кадырова неоднократно был замечен на рейсах в Объединённые Арабские Эмираты(Дубай) и Мальдивы.