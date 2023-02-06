Прокуратура Украины обвинила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность Украины, вызвав его на допрос. В случае неявки - лицу должен быть обеспечен принудительный привод.
реклама
Исходя из официальных требований правоохранительного органа, бизнесмен должен явиться в Киев на допрос 13 - 15 февраля для уведомления об обвинении в совершении преступления, допроса в качестве подозреваемого и проведения иных процессуальных действий. Интересно, что одной из возможных санкций за неявку может быть денежное взыскание в пользу государства.
Очевидно, что явка иностранного гражданина в текущий условиях невозможна как из-за политических причин, так из-за простого визового режима, при котором так быстро не получить разрешение на въезд. Впрочем, это не первый случай, когда обе стороны ведут уголовное производство на друг друга, в конечном итоге вынося все решения национальными инстанциями без присутствия самого обвиняемого.