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Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
В случае неявки - принудительный привод.
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Прокуратура Украины обвинила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность Украины, вызвав его на допрос. В случае неявки - лицу должен быть обеспечен принудительный привод.

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Исходя из официальных требований правоохранительного органа, бизнесмен должен явиться в Киев на допрос 13 - 15 февраля для уведомления об обвинении в совершении преступления, допроса в качестве подозреваемого и проведения иных процессуальных действий. Интересно, что одной из возможных санкций за неявку может быть денежное взыскание в пользу государства.

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Очевидно, что явка иностранного гражданина в текущий условиях невозможна как из-за политических причин, так из-за простого визового режима, при котором так быстро не получить разрешение на въезд. Впрочем, это не первый случай, когда обе стороны ведут уголовное производство на друг друга, в конечном итоге вынося все решения национальными инстанциями без присутствия самого обвиняемого.

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#россия #украина #чвк #пригожин #чвк «вагнер» #прокуратура
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