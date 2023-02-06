Они были предложены Советом Национальной Безопасности и Обороны.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил введение в силу решения Совета Национальной Безопасности и Обороны, которое предусматривает санкции по отношению к российской атомной отрасли. Под него попадает государственная корпорация «Росатом», заводы, институты и научно-исследовательские центры атомной промышленности, а также акционерное общество, на текущий момент занимающиеся вопросом эксплуатации Запорожской АЭС.

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По словам украинского президента, это не последнее решение по введению санкций против России. Смысл таких действий - поддержка усилий украинских дипломатов по расширению санкций уже на глобальном уровне, то есть на уровне международного сообщества. Зеленский утверждает, что над этим они уже работают с партнёрами.

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Помимо этого Президент Украины назвал Россию единственной страной в мире, которая «позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов»