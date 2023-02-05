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«Я победитель» - Министр обороны Украины отреагировал на своё возможное увольнение
Возможную отставку связали с коррупционными скандалами в Министерстве обороны.
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Украинское издание LIGA.net обратилось к Министру обороны Украины Алексею Резникову, поинтересовавшись как он отнесётся к своей возможной отставки по указу Президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов. Как заявил министр, он готов к любому исходу, ведь никакой политик не вечен в своём кресле.

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Алексей Резников отметил, что в случае чего ему «не за что стыдиться», «моя совесть чиста» и «мне не с чем "смиряться", я победитель и им останусь». Допускается, что возникшие коррупционные скандалы в Министерстве обороны могут дойти до процессуального продолжения по отношению к самому руководству ведомства.

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1 февраля 2023 года временно исполняющий обязанности директора департамента гос. закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны получил уведомление о подозрении в совершении преступления от Службы Безопасности Украины. Аналогичное подозрение получил и недавно уволенный заместитель Министра обороны, отвечающий за тыловое обеспечение Вооружённых Сил Украины.

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#украина #алексей резников #министерство обороны #министерство обороны украины
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