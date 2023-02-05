Разместить могут ракеты средней и большой дальности.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Японская ежедневная газета Sankei Shimbun сообщает, что Соединённые Штаты Америки просят правительство Японии о разрешении на размещение своих ракет средней и большой дальности - LPRHW и Tomahawk. На последние может быть установлена ядерная боеголовка.

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Как объясняется, такая мера должна быть предпринята для сдерживания Китай и равновесии сил на азиатской части мира. Конкретное место, где планируют разместить ракеты, не уточняется, но это может стать японский остров Кюсю, который славится своими вулканами, пляжами и горячими источниками.

Не так давно государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай из-за пролёта китайского аэростата над территорией страны. Пролетающий шар был успешно сбит штатами и назван шпионским оборудованием Китая.

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Несмотря на это, чиновник заявил, что Соединённые Штаты Америки придерживаются позиции насчёт дипломатического контакта с Китаем, однако случившийся инцидент может нанести удар по предметам совместного обсуждения. На текущий момент штаты будут поддерживать связь с Китаем, в том числе для обсуждения сложившейся ситуации.