С количеством уже определились, но пока не озвучивают.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока ряд стран уже согласились передать Украине Leopard 2 или идут к этому решению, Португалия присоединяется к их числу. Премьер-министр Португалии Атониу Кошта подтвердил, что они готовы отправить Украине свои немецкие танки.

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Глава португальского правительства сообщает, что их страна готова отказаться от некоторых немецких танков, которые не эксплуатируются армией из-за их неисправности и это никак не поставит под угрозу танковый запас. Как только Германия поставит необходимые комплектующие для ремонта танков, они будут отремонтированы и переданы Украине.

Антониу Кошта сообщает, что уже есть информация о конкретном количестве танков, которые страна готовится передать, но публичное оглашение цифры состоится тогда, когда следует.

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На текущий момент Украине обещаны немецкие танки Leopard 2, американские M1 Abrams и британские Challenger. Ожидается поставка лёгких колёсных танков французского производства AMX-10RC.