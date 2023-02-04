Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, активно освещающий и комментирующий военную ситуацию в Украине, заявил, что западный мир должен передать Украине все виды вооружений, которые у него есть на текущий момент.
реклама
Он отметил, что не нужно привязывать построение собственного военно-промышленного комплекса к военному конфликту в мире, нужно просто отдавать всё, что есть. Если нужно - расконсервировать или передать прямо с боевого дежурства.
Причём Михаил Подоляк призывает это сделать как можно скорее, а не в 2024 или 2025 году. Он добавил, что этапы военных действий, которые запад активно использует как объяснение почему то или иное вооружение пока передавать не стоит, идут в дни, а не года.
Ранее заместитель Министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что запад должен передать Украине флот, ведь для этого есть всё необходимое, в особенности у Германии. Это может занять месяцы или годы, но начать нужно уже сейчас.