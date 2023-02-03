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Ускорение лошадей в Dragon Age: Inquisition - оптическая иллюзия
Об этом уже догадывались игроки, теперь же один из разработчиков подтвердил.
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Вышедшая в 2014 году Dragon Age: Inquisition, как полагается всем фэнтезийным играм, имела ездовых животных, то есть лошадей. Однако разработчики добавили их буквально для галочки, так как думали, что если лошадей не будет - игроки возмутятся. Как итог, далеко не все игроки использовали ездовых животных.

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Игрок мог ускоряться на лошади, как и во многих играх. Правда, игровое сообщество догадывалось, что на самом деле лошадь при активации функции не ускоряется и скорость сохраняется такая же, как и при обычном передвижении на ней.

Творческий дизайнер BioWare(студия-разработчик игры) Джон Эплер, ранее работавшийна должности дизайнера синематиков Dragon Age: Inquisition, сообщил, что догадки игроков верны - лошади не ускоряются. Разработчики прибегли к хитрости и с помощью оптической иллюзии, изменяя вид камеры, имитировали ускорение лошади, которая продолжала передвигаться в спокойном темпе.

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Проблема заключалась и в игровом движке, который попросту бы не успевал прогружать уровни, если бы лошадь действительно ускорялась.

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#dragon age: inquisition #dragon age #dragon
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