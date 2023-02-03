Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который на текущий момент проходит службу в рядах территориальной обороны Вооружённых Сил Украины на Бахмутском направлении, заявил, что ситуация на востоке критическая и требуется массовая мобилизация.
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По словам бывшего правоохранителя, проведённая Россией частичная мобилизация помогла стране значительно улучшить собственную ситуацию на фронте и получить численный перевес.
Под конец своего заявления военнослужащий Юрий Луценко призвал украинское правительство объявить максимальную мобилизацию. По его мнению, такая мера должна коснуться абсолютно каждого жителя Украины: «не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать»
На текущий момент сложно оценить точную численность Вооружённых Сил Украины, однако цифры начинаются от 700 тысяч до 1 миллиона военнослужащих по словам украинских политических и военных деятелей.