Сейчас он служит в Бахмуте в рядах Вооружённых Сил Украины.

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Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который на текущий момент проходит службу в рядах территориальной обороны Вооружённых Сил Украины на Бахмутском направлении, заявил, что ситуация на востоке критическая и требуется массовая мобилизация.

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По словам бывшего правоохранителя, проведённая Россией частичная мобилизация помогла стране значительно улучшить собственную ситуацию на фронте и получить численный перевес.

Под конец своего заявления военнослужащий Юрий Луценко призвал украинское правительство объявить максимальную мобилизацию. По его мнению, такая мера должна коснуться абсолютно каждого жителя Украины: «не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать»

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На текущий момент сложно оценить точную численность Вооружённых Сил Украины, однако цифры начинаются от 700 тысяч до 1 миллиона военнослужащих по словам украинских политических и военных деятелей.