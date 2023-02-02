Новоизбранным Президентом Чехии стал Пётр Павел, который является бывшим военнослужащим и главой военного комитета НАТО. Бывший военный и текущий глава государства заявил, что Украину стоит принять в североатлантический альянс после окончания военного конфликта, тогда она будет: «морально и практически готова»
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На текущий же момент политик считает, что Украину следует продолжить вооружать, а в перспективе украинская армия может стать самой опытной в Европе на фоне полученного боевого опыта. Если же поставок не будет, то Украина проиграет - заявил Пётр Павел.
Чешский президент также заявил о гордости перед своей страной, что она из первых предоставила Украине пакет военной помощи. Он считает, что в вопросах военных поставок нет «почти никаких ограничений», эти слова уже говорил Президент Франции и Премьер-министр Нидерланд, однако передача тех же истребителей займёт существенное время.
На вопрос о возможной эскалации конфликты со стороны западных стран Пётр Павел сказал, что «нет другой альтернативы». По всей видимости он имел в виду, что массовые поставки невозможны, а небольшие необходимы, чтобы страна продолжила свою борьбу.