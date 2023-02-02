Ряды армии покинут 12 тысяч военнослужащих.

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Текущий Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак поставил себе цель своего пребывания в правительстве: увеличить численность польской армии до 300 тысяч военнослужащих. С момента 2013 по 2022 года численность Вооружённых Сил Польши выросла лишь на 5 тысяч: со 120 до 125 тысяч.

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Как сообщается польским изданием Niezalezny Dziennik Polityczny, в 2023 году польскую армию могут покинуть 12 тысяч профессиональных военнослужащих. Вполне вероятно, что у них просто истекают контракты, которые продлевать они по тем или иным причинам не собираются.

Чтобы остановить отток военных специалистов, польское правительство планирует увеличить оборонные расходы на 97,4 миллиардов злотых, а также проиндексировать заработные платы сотрудников. Бывший Министр национальной обороны Польши и одновременно член парламента Томаш Семоняк заявил, что такие меры предприняты слишком поздно.

Если перспектива снижения численности военнослужащих продолжится, то польская армия ежегодно будет терять около 10% личного состава, заменить которых будет проблематично из-за необходимости обучения.

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